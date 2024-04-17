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Игры БРИКС

Сегодня, 19:56

В Венесуэле заявили, что МОК стремится демонизировать российский спорт

Алина Савинова
Штаб-квартира МОК.
Фото AFP
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Заместитель министра спорта Венесуэлы Пабло Альфонсо Араухо считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) демонизирует Россию, призывая спортсменов отказаться от участия в соревнованиях на территории страны.

«Вместо объединения и вместо того, чтобы следовать тому, о чем говорится в Олимпийской хартии, вместо стремления к тому, чтобы спорт стал инструментом мира, он использовал его для разъединения, разделения на сектора или демонизации стран», — приводит ТАСС слова Араухо.

Заместитель министра спорта Венесуэлы сейчас находится с визитом в Казани в преддверии Игр БРИКС. Он также отметил, что, несмотря на угрозы, спортсмены страны планируют принять участие в турнире. Игры БРИКС состоятся с 12 по 23 июня 2024 года в Казани. В соревновательную программу состязаний войдут около 25 видов спорта.

Ранее МОК призвал спортсменов проигнорировать Игры дружбы, которые также пройдут в России. Сообщалось, что комитет может наложить санкции на атлетов, которые примут участие в турнире. Проведение Игр дружбы запланировано на 15-29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Источник: ТАСС
МОК
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