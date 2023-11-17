Привалова о рекомендациях МОК не приезжать на Игры дружбы: «Не захотят — обойдемся, сами выступим»

Первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова прокомментировала «СЭ» слова президента МОК Томаса Баха, который раскритиковал организацию государствами «политических» турниров и рекомендовал не приезжать на Всемирные игры дружбы.

«В последнее время я взяла за правило не обращать внимание на такое. Наверняка, кто-то последует призыву Баха, кто-то нет. Наша задача — развивать легкую атлетику, чтобы наши спортсмены показали наивысшие результаты, и чтобы это был действительно какой-то рост вперед, чтобы это была массовость, тем более что страна делает все шаги для этого. А как там дальше сложится... Захотят — приедут, не захотят — обойдемся, сами выступим», — сказала Привалова «СЭ».

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня, Игры дружбы — с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.