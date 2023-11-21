Бах: «Говорить о санкциях спортсменам за участие в Играх дружбы преждевременно»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что преждевременно говорить о санкциях в отношении спортсменов, которые могут принять участие в Играх дружбы.

«Мы еще к этому не пришли, мы слышали о планах проведения Игр дружбы от российского президента и правительства. МОК, как и Всемирное антидопинговое агентство, выразил свою позицию четко. Спортивные федерации, которые организуют соревнования, должны уважать другие организации, и это позиция, которую мы высказываем в отношении этих потенциальных игр, однако еще ничего не решено. Поэтому преждевременно говорить о последствиях, все вопросы остаются открытыми», — приводит слова Баха ТАСС.

17 ноября генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли заявил, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы. В МОК считают, что участие в турнире будет противоречить рекомендациям организации.

Президент ОКР Станислав Поздняков отметил, что ни МОК, ни ВАДА не имеют права запрещать России проводить Игры дружбы.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Призовой фонд соревнований должен составить 4,6 миллиарда рублей.