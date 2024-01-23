Рой Джонс рассказал, с кем ему было бы сложнее драться: Биволом или Бетербиевым

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-10) считает, что чемпион WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0) создал бы ему больше проблем, чем чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0).

«Бивол создал бы мне больше проблем [чем Бетербиев], потому что Бивол думает, как думал я. И он использует свою работу ног так, как использовал ее я. Не так же хорошо, но солидно. Он много думает и часто использует ноги. Артур сразу бы пошел на меня, но он уже падал пару раз. Ты идешь на меня, я тестирую твою держалку, и мы не знаем, какая бы она была в таком случае. Я не думаю, что было бы сложно с ним сравниться. Он сближается, пытается нокаутировать тебя, а ты просто достаешь его первым. Это то, что делал я в свое время», — сказал Рой Джонс в интервью Fighthype.

Бивол победил Линдона Артура (23-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и завоевал титул IBO в полутяжелом весе. Бой состоялся 23 декабря 2023-го в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бетербиев победил Каллума Смита (29-2) техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.