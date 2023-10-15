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Сегодня, 08:40

Тим Цзю победил Мендосу единогласным решением судей

Давид Хачатрян
Тим Цзю победил временного чемпиона по версии WBC Брайана Мендосу.
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Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (24-0) победил временного чемпиона по версии WBC Брайана Мендосу (22-3) единогласным решением судей (116-111, 116-112, 117-111). Бой состоялся 15 октября в Сиднее, Австралия.

Первая половина боя была равной, однако во второй Цзю захватил инициативу и несколько раз был близок к досрочной победе.

Для Цзю это была первая защита титула WBO.Он стал полноправным обладателем пояса, когда бывший абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-2) вышел на ринг с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (60-2). Альварес победил Чарло единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 30 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Тим Цзю и&nbsp;Брайан Мендоса. Тим Цзю победил Брайана Мендосу решением судей: онлайн-трансляция боя

Тим Цзю
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