Украина потребовала не допускать российских спортсменов на чемпионат Европы по дзюдо

Украина обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию дзюдо (IJF) с требованием запретить российским спортсменам выступать на чемпионате Европы, сообщает ТАСС.

Как отмечает источник, на сайте Национального олимпийского комитета (НОК) Украины опубликован документ, в котором указывается, что ряд атлетов «нарушают требования нейтралитета».

«В частности, речь идет о Мадине Таймазовой, Инале Тасоеве, Яго Абуладзе, Армане Адамяне, Даниле Лаврентьеве, Махмадбеке Махмадбекове, Михаиле Игольникове, Матвее Каниковском, Тамерлане Башаеве, Глафире Борисовой, Ксении Галицкой, Дали Лилуашвили, Камиле Бадуровой, Элис Старцевой, Рамазане Абдулаеве», — говорится в тексте.

Чемпионат Европы по дзюдо состоится в Загребе (Хорватия) с 25 по 28 апреля. В соревнованиях примут участие 400 спортсменов из 45 европейских стран. Турнир является отборочным на Олимпийские игры в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В апреле 2023-го Международная федерация дзюдо допустила до турниров спортсменов из России в нейтральном статусе. За месяц до этого исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, которые не поддерживают СВО.