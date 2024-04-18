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Сегодня, 20:45

Лайшев назвал трусами НОК Украины после требования о недопуске россиян на чемпионат Европы по дзюдо

Сергей Жуков
корреспондент
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Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в комментарии для «СЭ» отреагировал на требование Национального олимпийского комитета Украины запретить российским спортсменам выступать на чемпионате Европы по дзюдо.

«Во многих видах спорта идет такая кухня. Украина просто боится наших дзюдоистов, вот и запаниковала. Трусы! Прислушаются ли к этим требованиям? Давно понятно, что нам надо делать что-то свое. Если допустят, то будет прекрасно, если нет, то надо рассчитывать только на себя и свои силы», — сказал Лайшев «СЭ».

Чемпионат Европы по дзюдо состоится в Загребе (Хорватия) с 25 по 28 апреля. В соревнованиях примут участие 400 спортсменов из 45 европейских стран. Турнир является отборочным на Олимпийские игры в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В апреле 2023-го Международная федерация дзюдо допустила до турниров спортсменов из России в нейтральном статусе. За месяц до этого исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, которые не поддерживают СВО.

Ренат Лайшев
Дзюдо
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Украина потребовала не допускать российских спортсменов на чемпионат Европы по дзюдо