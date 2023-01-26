Али Исаев заявил, что хочет провести бой с российским бойцом Павловичем

Бывший чемпион PFL Али Исаев заявил, что хочет провести бой с российским бойцом UFC Сергеем Павловичем.

«Стиль Павловича на один раунд. Длинные бои, которые я видел у него в Fight Nights, показывали, что у него удар слабеет. Не может бить так, как в начале боя. Из-за этого приходится заканчивать в начале. Если поединок продлится дольше, ему будет тяжело.

Блейдс в ударке тоже набрал. Подтянул, судя по последним боям. В стойке бьется и в борьбе возится. Хватит ли Павловича, если поединок продлится дольше одного раунда? Сергей открыто бьет. Он может пропустить. Мне было бы интересно с Павловичем подраться", — сказал Исаев MMA.Metaratings.ru.

Ранее Исаев рассказал, как получил американскую визу.