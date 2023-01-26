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Сегодня, 11:17

Марлон Вера дал прогноз на бой Махачева и Волкановски

Давид Хачатрян
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Топовый боец легчайшего веса UFC Марлон Вера (20-7) считает, что чемпион полулегкого дивизиона Александр Волкановски (25-1) покажет более конкурентный бой против чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева (23-1), чем Чарльз Оливейра (33-9).

«Ислам — жесткий боец. Он контролирует и удерживает бойцов на земле, — сказал Вера Helen Yee Sports. — Только что пересматривал его прошлый бой с Оливейрой, и знаете, были моменты, когда Оливейра мог нажать на спусковой крючок, но он слишком беспокоился о том, что может пропустить тейкдаун. Если у тебя хорошее джиу-джитсу, зачем бояться перевода? Оливейра выглядел так, словно в стойке он не хотел выкладываться по полной и действовать безрассудно, как это было в прошлых боях. Я думаю, во многом поэтому Ислам победил.

Мне кажется, у Волкановски будет другой настрой. Он приземистый, поэтому, возможно, его будет трудно перевести. Но Ислам и Хабиб доказали, что, если они до тебя доберутся, все кончено. Посмотрим, сделал ли Волкановски домашнюю работу и сможет ли он его остановить. Я думаю, нас ждет бой в стойке».

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля.
 

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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