Чарльз Оливейра: «Я нокаутирую Махачева в первом раунде»

Сегодня, 15:29
Первый номер рейтинга UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-8) в интервью «СЭ» выразил уверенность, что Ислам Махачев (22-1) не выдержит силу его удара.
— Как думаете, Махачев держит удар на уровне Хабиба? Является ли его подбородок его проблемой?
— Не могу сказать, я никогда не дрался с ним. Я уверен только в одном — у меня очень тяжелый удар. Если я попаду — он упадет.
— Как видите поединок?
— Я нокаутирую Ислама в первом раунде.
Пятираундовый бой Оливейры и Махачева 22 октября станет главным событием UFC 280 в Абу-Даби.