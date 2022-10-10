Чарльз Оливейра: «Я нокаутирую Махачева в первом раунде»

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-8) в интервью «СЭ» выразил уверенность, что Ислам Махачев (22-1) не выдержит силу его удара.

— Как думаете, Махачев держит удар на уровне Хабиба? Является ли его подбородок его проблемой?

— Не могу сказать, я никогда не дрался с ним. Я уверен только в одном — у меня очень тяжелый удар. Если я попаду — он упадет.

— Как видите поединок?

— Я нокаутирую Ислама в первом раунде.

Пятираундовый бой Оливейры и Махачева 22 октября станет главным событием UFC 280 в Абу-Даби.