Федор Емельяненко оказался тяжелее Райана Бейдера на взвешивании

Российский боец ММА Федор Емельяненко оказался тяжелее американца Райана Бейдера на взвешивании перед боем на турнире Bellator 290.

Вес россиянина составил 107,1 килограмма. Американец показал вес в 106,3 килограмма.

Поединок Емельяненко — Бейдер пройдет в ночь на 5 февраля на турнире Bellator в Лос-Анджелесе (США).

В январе 2019 года Бейдер победил Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе.

На счету 39-летнего Бейдера 30 побед и 7 поражений. 46-летний Емельяненко одержал 40 побед и потерпел 6 поражений, еще один бой признан несостоявшимся.