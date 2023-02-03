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Сегодня, 20:46

Федор Емельяненко оказался тяжелее Райана Бейдера на взвешивании

Виталий Косик
Корреспондент
Федор Емельяненко.
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Российский боец ММА Федор Емельяненко оказался тяжелее американца Райана Бейдера на взвешивании перед боем на турнире Bellator 290.

Вес россиянина составил 107,1 килограмма. Американец показал вес в 106,3 килограмма.

Поединок Емельяненко — Бейдер пройдет в ночь на 5 февраля на турнире Bellator в Лос-Анджелесе (США).

В январе 2019 года Бейдер победил Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе.

На счету 39-летнего Бейдера 30 побед и 7 поражений. 46-летний Емельяненко одержал 40 побед и потерпел 6 поражений, еще один бой признан несостоявшимся.

Bellator (Беллатор)
Александр Емельяненко
Райан Бейдер
ММА
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Емельяненко — Бейдер: прогноз на главный бой на турнире Bellator 290