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22 октября, 23:59

Хамзат Чимаев и Абубакар Нурмагомедов подрались в зале во время турнира UFC 280

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Драка Чимаева и Нурмагомедова.
Хамзат Чимаев.
Фото Соцсети
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Во время турнира UFC 280, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ), в зале «Этихад Арены» произошла драка между россиянином Абубакаром Нурмагомедовым и шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым, передает корреспондент «СЭ» Илья Андреев. Потасовка произошла после поединка Ислама Махачева и Чарльза Оливейры.

Охрана разняла Нурмагомедова и Чимаева, после чего бойцов отвели друг от друга, но они продолжили словесную перепалку.

Абубакар Нурмагомедов выступал на турнире UFC 280, он победил другого представителя России Гаджи Омаргаджиева в андеркарде единогласным решением судей. Чимаев посетил мероприятие в качестве зрителя.

Абубакар Нурмагомедов
Хамзат Чимаев
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