Махачев — о рейтинге: «Я никогда не ждал справедливости и до сих пор не жду»

Российский боец Ислам Махачев отреагировал на то, что не стал первым номером рейтинга P4P после победы над Алексом Волкановски на UFC 284. Соперник россиянина сохранил лидерство в списке лучших бойцов UFC вне зависимости от категории.

«Я никогда не ждал справедливости и до сих пор не жду. На примере других наших бойцов видели отношение к нам. Главное — я проекал 13 тысяч километров, победил их чемпиона и мне подняли руку. С поднятой головой и уверенный приехал с поясом домой. Из-за отношения ли это к стране в целом? Не знаю, я в эти игры их не влезаю. По-другому говорить тоже не берусь. Если так рейтинг и останется, то как иначе считать еще не знаю», — сказал Махачев.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.