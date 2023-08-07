Цукерберг ответил Маску: «Готов подраться с ним хоть сегодня»

Один из самых богатых людей в мире Марк Цукерберг подтвердил, что предложил Илону Маску бой 26 августа, однако тот ему ничего не ответил.

«Весь день поднимаю тяжести, готовлюсь к бою. У меня нет времени на тренировки, поэтому я просто беру их с собой на работу», — написал Маск в своей соцсети X, на что Цукерберг ответил уже в своей соцсети: «Я готов драться хоть сегодня. Когда он впервые бросил мне вызов,? я предложил ему встретиться 26 августа, но он не ответил. Не буду загадывать».

Ранее Цукерберг и Маск заявили, что готовы подраться друг с другом в октагоне.