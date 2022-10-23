Шлеменко считает, что Хабиб будет заинтересован, чтобы Махачев его превзошел

Российский боец ММА Александр Шлеменко ответил на вопрос о том, превзойдет ли Ислам Махачев Хабиба Нурмагомедова.

«Превзойдет ли Хабиба? Нужно ли ему вообще превосходить успехи Хабиба? У Хабиба ноль поражений, у Ислама есть — уже в этом аспекте Махачев не превзойдет. Если захочет остаться в спорте больше, чем Хабиб, тогда превзойдет. Хабиб сам остановился, не хотел дальше развиваться. Он не превзойдет Хабиба без помощи Нурмагомедова. Для любого тренера приятно, когда ученик тебя превосходит. Поэтому, мне кажется, Хабиб будет заинтересован», — сказал Шлеменко Sport24.

Махачев в главном поединке на турнире UFC 280 победил Чарльза Оливейру. 31-летний россиянин завоевал вакантный титул чемпиона в легком весе.

После победы он вызвал на бой чемпиона UFC в полулегком весе Александра Волкановски.