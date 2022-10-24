Стало известно, что сказали Чимаев и брат Хабиба перед потасовкой на UFC 280

Стали известны детали диалога бойцов UFC Хамзата Чимаева и Абубукара Нурмагомедова перед потасовкой на турнире UFC 280.

Инцидент возник в «Этихад Арене» во время того, как новый чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев давал интервью в октагоне после победы.

Чимаев подошел к Нурмагомедову поздороваться и слегка ударил его кулаком в живот. На что брат Хабиба ответил: «Можно же было нормально подойти и поздороваться». Это не понравилось Чимаеву: «Я делаю как хочу». После чего Нурмагомедов ответил: «Не будешь так делать со мной». После этих слов бойцы начали толкаться.

Чуть позже стало известно, что оба бойца помирились.