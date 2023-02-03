Валентин Молдавский рассказал, как Федор Емельяненко реагирует на хейтеров

Боец команды Fedor Team Валентин Молдавский рассказал, как Федор Емельяненко относится к критике.

«Федор вообще никак не реагирует, он даже это не читает. Я тоже не смотрю и не читаю. Если на каждого хейтера реагировать, то нервов не напасешься. Мы живем своими жизнями, тренируемся, строим карьеры, деремся. Поэтому обращать на это внимание как-то глупо. Каждый может считать, как хочет, меня мнение хейтеров не колышет совершенно», — приводит слова Молдавского «РБ Спорт».

Поединок Емельяненко — Бейдер пройдет в ночь на 5 февраля на турнире Bellator в Лос-Анджелесе (США).

В январе 2019 года Бейдер победил Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе.

На счету 39-летнего Бейдера 30 побед и 7 поражений. 46-летний Емельяненко одержал 40 побед и потерпел 6 поражений, еще один бой признан несостоявшимся.