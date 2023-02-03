0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 18:45

Валентин Молдавский рассказал, как Федор Емельяненко реагирует на хейтеров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Федор Емельяненко.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Боец команды Fedor Team Валентин Молдавский рассказал, как Федор Емельяненко относится к критике.

«Федор вообще никак не реагирует, он даже это не читает. Я тоже не смотрю и не читаю. Если на каждого хейтера реагировать, то нервов не напасешься. Мы живем своими жизнями, тренируемся, строим карьеры, деремся. Поэтому обращать на это внимание как-то глупо. Каждый может считать, как хочет, меня мнение хейтеров не колышет совершенно», — приводит слова Молдавского «РБ Спорт».

Поединок Емельяненко — Бейдер пройдет в ночь на 5 февраля на турнире Bellator в Лос-Анджелесе (США).

В январе 2019 года Бейдер победил Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе.

На счету 39-летнего Бейдера 30 побед и 7 поражений. 46-летний Емельяненко одержал 40 побед и потерпел 6 поражений, еще один бой признан несостоявшимся.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valentin-moldavskij-rasskazal-kak-fedor-emel-yanenko-reagiruet-na-hejterov/
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
ММА
Обсудить
Читайте также
Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
В Берлине отреагировали на слова Путина об участии ФРГ в конфликте на Украине
Модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет
От чего умер и чем запомнился умерший в 30 лет актер Сергей Корсик
Глава МВД Турции Сойлу обвинил США в управлении Европой
Материалы сюжета: Емельяненко — Бейдер: бой-реванш за титул Bellator или прощальный поединок Федора Емельяненко
Емельяненко — Бейдер: прогноз на главный бой на турнире Bellator 290
Вартанян считает Бейдера фаворитом в поединке с Емельяненко
«Многие снялись, когда узнали, что Федор приехал». Бои братьев Емельяненко в Дагестане: мы нашли видео
Бой Емельяненко — Бейдер и турнир Bellator 290: дата боя и место проведения
Нокаут за 12 секунд и великий камбэк за 1,5 минуты. 10 самых быстрых побед в карьере Федора
Емельяненко — Бейдер: кто из россиян выступит на турнире Bellator 290
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Бой Емельяненко — Бейдер и турнир Bellator 290: дата боя и место проведения

Камил Гаджиев объяснил, почему Гаджи Автомат должен победить Родригеса