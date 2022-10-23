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Сегодня, 16:30

Хабиб достойно заменил отца. Тренерская карьера Орла в цифрах

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Хабиб Нурмагомедов (слева).
Фото Соцсети
Хабиб Нурмагомедов (справа).
Фото Соцсети
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У Нурмагомедова уже два поражения, но побед намного больше.

22 октября в Абу-Даби на турнире UFC 280 Ислам Махачев победил Чарльза Оливейру и завоевал пояс в легком весе. Хабиб, в свою очередь, улучшил тренерский рекорд — он у Орла уже не идеально чистый, но все равно весьма внушительный.

Ислам Махачев и&nbsp;Хабиб Нурмагомедов (слева). Как победа Махачева снова сделала Хабиба главным в UFC

Хабиб вовлечен в тренировочный процесс после завершения карьеры. До этого он находился в углу партнеров по команде, но, очевидно, все решения принимали Абдулманап Нурмагомедов и Хавьер Мендес.

К концу октября 2022 года рекорд Хабиба составляет 20 побед и 2 поражения. Как коуч и секундант Орел проиграл поединки с участием Тагира Уланбекова в UFC и Ислама Мамедова в Bellator.

Пока тренерская карьера Нурмагомедова проходит только в двух лучших лигах. В промоушене Даны Уайта Хабиб появлялся 14 раз, в организации Скотта Кокера — 8. Чаще всех тренер-Хабиб секундировал как раз Махачева — 5 раз. На втором месте — Усман Нурмагомедов (4), на третьей строчке — Умар (3).

Петр Ян, Ислам Махачев и&nbsp;Хабиб Нурмагомедов, потасовка Абубакара Нурмагомедова и&nbsp;Хамзата Чимаева. Махачев забрал пояс, Ян неожиданно проиграл, брат Хабиба победил и повздорил с Чимаевым: события UFC 280

Чаще всего ученики Хабиба побеждали судейскими решениями: 6 раз единогласным и 2 — раздельным. Также бойцам под руководством Нурмагомедова удались 7 удушающих приемов, 4 нокаута и 1 болевой. Оба поражения случились по итогам трех раундов: Уланбеков уступил по мнению всех судей, а Мамедов — сплитом.

На все 22 поединка ученики Хабиба потратили 223 минуты и 27 секунд — в среднем 10 минут на бой, несмотря на большое число побед решением. Очевидно, дело в том, что из 18 досрочных побед 6 были одержаны уже в первом раунде.

Хабиб Нурмагомедов (справа). Фото Соцсети
Хабиб Нурмагомедов (справа).
Фото Соцсети

Бойцы Хабиба прервали 7 победных серий (три и больше успешных поединков подряд). Умар Нурмагомедов одолел Сергея Морозова (5 побед) и Нейта Манесса (4), Усман победил Мэнни Муро (3), Ислам Махачев — Дрю Добера (3), Тьяго Мойзеса (3) и Чарльза Оливейру (11), Белал Мухаммад — Шона Брэди (15).

А вот так выглядит полный рекорд Хабиба Нурмагомедова как тренера.

Тренерская карьера Хабиба Нурмагомедова. Фото "СЭ"
Тренерская карьера Хабиба Нурмагомедова.
Фото «СЭ»
Абдулманап Нурмагомедов
Абубакар Нурмагомедов
Зубайра Тухугов
Ислам Махачев
Умар Нурмагомедов
Усман Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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Махачев забрал пояс, Ян неожиданно проиграл, брат Хабиба победил и повздорил с Чимаевым: события UFC 280