Махачеву грозит дисквалификация из-за капельниц? В USADA теперь внимательно следят за российским чемпионом UFC

При этом известный боец АСА Артем Резников считает, что капельницами пользуются вообще все спортсмены в UFC.

Алекс Волкановски после поражения от Ислама Махачева на UFC 284 намекнул, что россиянин мог использовать запрещенные капельницы для восстановления. Друг австралийца Дэн Хукер и вовсе заявил об этом прямым текстом, но не предъявил никаких доказательств.

Менеджер Ислама Ризван Магомедов уже объяснил, откуда у бойца синяк на сгибе локтя. «Обязательный анализ крови комиссией Австралии в среду утром прямо перед медиа и фотосессией. Скажите Хукеру, чтобы он нашел медсестру из комиссии, она может подтвердить», — написал Магомедов в соцсетях.

Ислам Махачев. Фото Соцсети

Сам Махачев тоже отреагировал на раздутый скандал по возвращении в Россию. В аэропорту Махачкалы Ислам подтвердил, что у него делали забор крови, причем еще до взвешивания: «У нас есть комиссия. Я даже комментировать это не хочу. У нас есть эксперты, которые работают с UFC, это USADA. Меня до боя и после боя четыре раза проверяли. Кто-то показал фотографию, где у меня синяк около вены. Но в Австралии была своя комиссия, которая брала кровь в неделю боя, это было в среду. Фотографии стали делать с четверга, когда у нас была фотосессия. Это просто кто-то из бойцов раздул эту тему, а со стороны UFC или USADA ничего не было».

Слова Махачева легко подтверждаются, если зайти на сайт USADA и посмотреть, сколько раз его тестировали на запрещенные вещества в 2023 году — ровно четыре раза. К слову, за весь прошлый год Ислама проверили десять раз, то есть за первые полтора месяца 2023-го у Ислама брали кровь лишь в два с половиной раза меньше, чем за весь предыдущий год. Не стоит исключать, что из-за частого забора крови у бойца и появился небольшой синяк.