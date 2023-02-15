Махачеву грозит дисквалификация из-за капельниц? В USADA теперь внимательно следят за российским чемпионом UFC

Допинг
Сегодня, 16:20
Алекс Волкановски после поражения от Ислама Махачева на UFC 284 намекнул, что россиянин мог использовать запрещенные капельницы для восстановления. Друг австралийца Дэн Хукер и вовсе заявил об этом прямым текстом, но не предъявил никаких доказательств.
Менеджер Ислама Ризван Магомедов уже объяснил, откуда у бойца синяк на сгибе локтя. «Обязательный анализ крови комиссией Австралии в среду утром прямо перед медиа и фотосессией. Скажите Хукеру, чтобы он нашел медсестру из комиссии, она может подтвердить», — написал Магомедов в соцсетях.
Сам Махачев тоже отреагировал на раздутый скандал по возвращении в Россию. В аэропорту Махачкалы Ислам подтвердил, что у него делали забор крови, причем еще до взвешивания: «У нас есть комиссия. Я даже комментировать это не хочу. У нас есть эксперты, которые работают с UFC, это USADA. Меня до боя и после боя четыре раза проверяли. Кто-то показал фотографию, где у меня синяк около вены. Но в Австралии была своя комиссия, которая брала кровь в неделю боя, это было в среду. Фотографии стали делать с четверга, когда у нас была фотосессия. Это просто кто-то из бойцов раздул эту тему, а со стороны UFC или USADA ничего не было».
Слова Махачева легко подтверждаются, если зайти на сайт USADA и посмотреть, сколько раз его тестировали на запрещенные вещества в 2023 году — ровно четыре раза. К слову, за весь прошлый год Ислама проверили десять раз, то есть за первые полтора месяца 2023-го у Ислама брали кровь лишь в два с половиной раза меньше, чем за весь предыдущий год. Не стоит исключать, что из-за частого забора крови у бойца и появился небольшой синяк.
При этом игнорировать скандал вокруг Махачева Американское антидопинговое агентство не стало. В заявлении для The Independent агентство заявило: «USADA серьезно относится ко всем сообщениям о возможных нарушениях, и мы активно отслеживаем всю информацию, которую получаем».
Регламент USADA запрещает внутривенные вливания и инъекции как в соревновательный, так и во внесоревновательный период, если объем вещества превышает 100 мл в течение 12 часов.
Наказание за капельницы должно следовать вне зависимости от того, что именно вводят спортсмену (обычно вводят физраствор). Исключением может стать официальное разрешение врача, доказывающее, что такая инъекция спортсмену необходима. Внутривенные инъекции запрещены, потому что они повышают производительность и помогают спортсмену, повышая уровень плазмы и способствуя восстановлению сил. Кроме того, они могут искажать результаты других анализов спортсмена, в том числе на запрещенные вещества. Если догадки Хукера и Волкановски все-таки окажутся верными, Махачеву грозит дисквалификация до двух лет — но это в случае обнаружения у него в организме запрещенных веществ, которые из-за введения физраствора могут не отображаться в результатах анализа сейчас.
Казахстанский боец ACA Артем Резников допускает, что Махачев мог использовать капельницу. По его мнению, такой способ регидратации используют вообще все бойцы UFC. «Я верю, что все бойцы UFC восстанавливаются за счет капельницы. Это нигде не запрещено, кроме UFC. Запрещено именно после взвешивания, а перед весогонкой вроде разрешено», — сказал Резников в разговоре с «СЭ». На самом деле, в регламенте USADA такой оговорки нет. Напротив, там сказано: «В соответствии с правилами внутривенные инфузии и/или инъекции запрещены в любое время, в том числе используемые для регидратации».
Резников отметил, что сам он пользуется капельницами, так как они разрешены в России: «Допустим, когда я гоняю вес, я ставлю себе «Неотон», чтобы мое сердце было сильным, так как я еще хожу на тренировки. Я знаю, что многие бойцы уходят в другие номера и ставят себе капельницы, восстанавливаются. Во всем мире это практикуют: в UFC, в России, в Америке, в Казахстане. Это нормальная практика. Сомневаюсь, что ты можешь хорошо восстановиться и скинуть 15-20 кг просто на орешках, на меде. Это просто невозможно».