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Сегодня, 04:29

Алджамейн Стерлинг победил Келвина Каттара на UFC 300

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (24-4) дебютировал в полулегком весе с победы над восьмым номером рейтинга Келвином Каттаром (23-8), победив единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Бой состоялся 13 апреля в предварительном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Стерлинг прошлый бой проиграл чемпиону легчайшего веса Шону О'Мэлли (18-1) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 19 августа 2023-го на UFC 292 на TD Garden в Бостоне, США.

Алджамейн Стерлинг
Кэлвин Каттар
UFC
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