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12 апреля, 23:29

Анкалаев рассказал, почему отказался от боя с Перейрой на UFC 300

Ана Горшкова
Корреспондент
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Третий номер рейтинга полутяжелого веса UFC, российский боец Магомед Анкалаев высказался о предстоящем бое за пояс чемпиона дивизиона между Алексом Перейрой и Джамалом Хиллом.

«Этот бой для меня особенно интересен, так как мне обещали, что я встречусь с тем, кто его выиграет. Мне вообще предлагали провести бой с Перейрой на этом турнире, но так как у нас был священный месяц Рамадан, мне пришлось отказаться. Я уже долго в этом спорте, и не вижу опасности ни от кого из них. Мне вообще без разницы, кто победит. У меня были разные испытания, были соперники и удобные, и неудобные. Цель одна — завоевать пояс», — приводит слова Анкалаева MMA.Metaratings.ru.

Бой Хилл — Перейра возглавит турнир UFC 300, который состоится 14 апреля в Лас-Вегасе.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Алекс Перейра
Джамал Хилл
Магомед Анкалаев
UFC
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