UFC 300: время начала прямой трансляции и расписание всех боев

Турнира UFC 300 пройдет в в Лас-Вегасе в ночь на 14 апреля

В ночь с 13 на 14 апреля на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США) пройдет турнир UFC 300. Вечер ММА стартует в 01.00 по московскому времени с прелимов, основной кард запланирован на 05.00 мск. Публикуем кард юбилейного турнира.

Кард юбилейного турнира UFC 300:

Алекс Перейра — Джамал Хилл (главный бой)

Чжан Вейли — Янь Сяонань (со-главный бой)

Джастин Гейджи — Макс Холлоуэй

Чарльз Оливейра — Арман Царукян

Иржи Прохазка — Александр Ракич

Кэлвин Каттар — Алджамейн Стерлинг

Бо Никал — Коди Брендедж

Дейвесон Фигередо — Коди Гарбрандт

Холли Холм — Кайла Харрисон

Содик Юсуфф — Лиего Лопес

Джессика Андрадэ — Марина Родригес

Бобби Грин — Джим Миллер

В прямом эфире следить за поединками можно на телеканале «Матч! Боец». Начнется трансляция в 01.00 мск. В федеральном эфире «Матч ТВ» будет показан только основной кард, начало эфира с 05.00 мск. Также трансляция UFC 300 будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.