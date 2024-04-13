Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 11:00

UFC 300: время начала прямой трансляции и расписание всех боев

Турнира UFC 300 пройдет в в Лас-Вегасе в ночь на 14 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Арман Царукян.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

В ночь с 13 на 14 апреля на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США) пройдет турнир UFC 300. Вечер ММА стартует в 01.00 по московскому времени с прелимов, основной кард запланирован на 05.00 мск. Публикуем кард юбилейного турнира.

Кард юбилейного турнира UFC 300:

Алекс Перейра — Джамал Хилл (главный бой)

Чжан Вейли — Янь Сяонань (со-главный бой)

Джастин Гейджи — Макс Холлоуэй

Чарльз Оливейра — Арман Царукян

Иржи Прохазка — Александр Ракич

Кэлвин Каттар — Алджамейн Стерлинг

Бо Никал — Коди Брендедж

Дейвесон Фигередо — Коди Гарбрандт

Холли Холм — Кайла Харрисон

Содик Юсуфф — Лиего Лопес

Джессика Андрадэ — Марина Родригес

Бобби Грин — Джим Миллер

В прямом эфире следить за поединками можно на телеканале «Матч! Боец». Начнется трансляция в 01.00 мск. В федеральном эфире «Матч ТВ» будет показан только основной кард, начало эфира с 05.00 мск. Также трансляция UFC 300 будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.

Чарльз Оливейра, Алекс Перейра, Джамалл Хилл и&nbsp;Арман Царукян подерутся на&nbsp;турнире UFC 300. UFC 300, ключевая информация: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

Алекс Перейра
Арман Царукян
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Экс-главу IBU Бессеберга приговорили к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы за коррупцию
Биография Павла Котова: карьера и жизнь российского теннисиста
Взрыв машины экс-подполковника СБУ определили как покушение на убийство
В НХЛ - сумасшедшая погоня за последними путевками в плей-офф. Малкин и внук Билла вышвырнут Ови из борьбы?   
Миссия Японии при ООН раскритиковала Россию и вспомнила Хиросиму и Нагасаки
На Украине объяснили невозможность сбить поразившую Трипольскую ТЭС ракету
Популярное видео
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Металлургу» осталась одна победа до выхода в финал Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Со следующего сезона в чемпионате КХЛ снова будет пять легионеров
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: UFC 300: дата и место проведения — кард боев и кто выступит из звезд
Тренер Царукяна — об Оливейре: «Этот парень заканчивает бои досрочно. Он безумно опасен»
Анкалаев рассказал, почему отказался от боя с Перейрой на UFC 300
Алекс Перейра — Джамаал Хилл: дата и время начала боя турнира UFC 300
Богатырев: «Если Гейджи не нокаутирует Холлоуэя, Макс перебьет его количеством ударов»
Оливейра и Царукян прошли процедуру взвешивания перед боем на UFC 300
Американские бойцы гордятся сломанными ушами не меньше дагестанских. Молодой топ UFC вообще мечтал о них с 8 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Анкалаев рассказал, почему отказался от боя с Перейрой на UFC 300

Тренер Царукяна — об Оливейре: «Этот парень заканчивает бои досрочно. Он безумно опасен»