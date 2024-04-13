UFC 300: время начала прямой трансляции и расписание всех боев

Сегодня, 11:00
В ночь с 13 на 14 апреля на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США) пройдет турнир UFC 300. Вечер ММА стартует в 01.00 по московскому времени с прелимов, основной кард запланирован на 05.00 мск. Публикуем кард юбилейного турнира.
Алекс Перейра — Джамал Хилл (главный бой)
Чжан Вейли — Янь Сяонань (со-главный бой)
Джастин Гейджи — Макс Холлоуэй
Чарльз Оливейра — Арман Царукян
Иржи Прохазка — Александр Ракич
Кэлвин Каттар — Алджамейн Стерлинг
Бо Никал — Коди Брендедж
Дейвесон Фигередо — Коди Гарбрандт
Холли Холм — Кайла Харрисон
Содик Юсуфф — Лиего Лопес
Джессика Андрадэ — Марина Родригес
Бобби Грин — Джим Миллер
В прямом эфире следить за поединками можно на телеканале «Матч! Боец». Начнется трансляция в 01.00 мск. В федеральном эфире «Матч ТВ» будет показан только основной кард, начало эфира с 05.00 мск. Также трансляция UFC 300 будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.