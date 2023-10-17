Махачев: «Волкановски финиширует меня Багги-чоуком? Он даже на отработках этот прием не сделает»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (24-1) в интервью «СЭ» отреагировал на слова тренера Алекса Волкановски (26-2), который сказал, что австралиец поймает россиянина на Багги-чоук.

— Ты говорил, что в зале иногда работаешь над твистером. С Волкановски два раза хорошо сидел у него со спины, насколько сложно провести такой экзотический прием конкретно с ним?

— Ну, знаешь, с ним почти все болевые неудобны, он такой маленький, коренастый. Даже шея маленькая, задушить тяжело. Думаю, с соперником повыше этот прием легче прокатит. Твистер — такой довольной тяжелый технически прием, там много нюансов должно быть.

— Крейг Джонс, тренер Волкановски по БЖЖ, сказал, что если ты зайдешь на ручной треугольник, Алекс поймает тебя на Багги-чоук. Пусть он и в шутку сказал, но ты ради интереса прогнал пару раз защиту от этого приема?

— Я, если честно, не знаю, что такое Багги-чоук (смеется).

— Ну это когда оппонент из бокового контроля берет тебя в обхват, ты трицепсом отжимаешь его голову вниз, закидываешь ногу, связываешь ее с руками, связываешь ноги и душишь.

— Это когда я сбоку... все, я понял. Да не (смеется), с данными Волкановски это нереально. Мне кажется, он даже на отработках этот прием не сможет закрыть. Если я правильно понял, о чем речь.

Махачев и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).