Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

17 октября, 23:10

Махачев: «Волкановски финиширует меня Багги-чоуком? Он даже на отработках этот прием не сделает»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Telegram Дзен

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (24-1) в интервью «СЭ» отреагировал на слова тренера Алекса Волкановски (26-2), который сказал, что австралиец поймает россиянина на Багги-чоук.

— Ты говорил, что в зале иногда работаешь над твистером. С Волкановски два раза хорошо сидел у него со спины, насколько сложно провести такой экзотический прием конкретно с ним?

— Ну, знаешь, с ним почти все болевые неудобны, он такой маленький, коренастый. Даже шея маленькая, задушить тяжело. Думаю, с соперником повыше этот прием легче прокатит. Твистер — такой довольной тяжелый технически прием, там много нюансов должно быть.

— Крейг Джонс, тренер Волкановски по БЖЖ, сказал, что если ты зайдешь на ручной треугольник, Алекс поймает тебя на Багги-чоук. Пусть он и в шутку сказал, но ты ради интереса прогнал пару раз защиту от этого приема?

— Я, если честно, не знаю, что такое Багги-чоук (смеется).

— Ну это когда оппонент из бокового контроля берет тебя в обхват, ты трицепсом отжимаешь его голову вниз, закидываешь ногу, связываешь ее с руками, связываешь ноги и душишь.

— Это когда я сбоку... все, я понял. Да не (смеется), с данными Волкановски это нереально. Мне кажется, он даже на отработках этот прием не сможет закрыть. Если я правильно понял, о чем речь.

Ислам Махачев и&nbsp;Хабиб Нурмагомедов. «Хабиб стал еще крепче, он бы задавил Стриклэнда, 100 процентов». Интервью с Исламом Махачевым

Махачев и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Гран-при» в Уфе — мед вместо цветов, крики Петросян и летающие акулы
Овечкин провалил старт сезона: снова не забил и даже ни разу не бросил — впервые за два года!
Появились подробности по делу подозреваемой в торговле людьми матери 15 детей
WSJ сообщила о тайной доставке Украине ракет ATACMS
Еще пятерых подозреваемых в избиении прохожих задержали в Санкт-Петербурге
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Материалы сюжета: UFC 294: Ислам Махачев — Алекс Волкановски и Хамзат Чимаев — Камару Усман
Махачев: «Уверен, что Хабиб мог бы побить Стриклэнда»
Махачев вспомнил первый бой с Волкановски: «Удар был хороший, но не так, чтобы он меня ушатал»
Махачев: «Если я смогу дочь в школу и обратно сопровождать, то телефон ей явно не нужен»
Махачев — о подготовке к бою с Волкановски: «Хабиб очень многое поменял»
«Хабиб стал еще крепче, он бы задавил Стриклэнда, 100 процентов». Интервью с Исламом Махачевым
Титульный реванш Махачева и супербой Чимаева: вся информация о турнире UFC 294
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ислам Махачев — Алекс (Александр) Волкановски: профайл бойцов и история выступления в UFC

Махачев вспомнил первый бой с Волкановски: «Удар был хороший, но не так, чтобы он меня ушатал»