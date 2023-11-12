Гаджиев — о поражении Павловича: «Аспиналл с первой секунды боя дал понять Сергею, что не боится его»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал «СЭ» поражение Сергея Павловича от британца Тома Аспиналла нокаутом в первом раунде в бою за звание временного чемпиона UFC в тяжелом весе на турнире UFC 295 в Нью-Йорке.

«Аспиналл с первой секунды боя дал понять Павловичу, что не боится его. Мне кажется, что это главная причина победы Тома. Он не боялся, не зажимался и предложил тот стиль боя, который на первый взгляд не совсем выгоден для любого соперника Павловича — бой в стойке. Англичанин его сразу же предложил. В таком поединке любой мог оказаться на канвасе, при таком рисунке бой мог закончиться в первом или во втором раундах. Но Аспиналл был сегодня собраннее и четче. Сергей одерживал яркие победы, но они, может быть, были однообразными, парочку прямых [ударов] и человек на канвасе. Здесь это уже не работает, следующий уровень игры, так сказать. Сложилось такое впечатление, что Аспиналл был морально лучше готов к бою, чем Павлович», — сказал Гаджиев «СЭ».

Для 31-летнего Павловича поражение стало 2-м карьере. Он шел на серии из 6 побед подряд. У Аспиналла в UFC — 7 побед и 1 поражение.