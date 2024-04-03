Макс Холлоуэй допускает, что подерется с Махачевым после боя с Гейджи

Экс-чемпион полулегкого дивизиона UFC Макс Холлоуэй (24-7) отметил, что для него откроется множество возможностей, если он победит Джастина Гейджи (25-4).

«Я думаю только о бое с Гейджи, но если я смогу победить, как мы и планируем сделать, то у нас будет много вариантов, понимаете? И один из них — бой с чемпионом легкого веса, который, думаю, будет интересным», — сказал Холлоуэй в интервью Кевину Лолу.

Гейджи и Холлоуэй подерутся за титул BMF 13 апреля на UFC 300, который состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.