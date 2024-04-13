Немков назвал Оливейру фаворитом поединка против Царукяна

Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от поединка между Арманом Царукяном и Чарльзом Оливейрой.

Бой состоится 14 апреля на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе.

«Фаворит этого боя — Оливейра. Но я желаю, чтобы победил Арман», — сказал Немков «СЭ».

В своей карьере 27-летний Царукян принял участие в 24 поединках, одержал 21 победу (9 — нокаутом) и потерпел 3 поражения. На счету 34-летнего Оливейры 34 победы (10 — нокаутом) и 9 поражений.