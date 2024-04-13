UFC 300: где смотреть турнир и какой канал покажет бои в России

UFC 300 пройдет в T-Mobile Arena в Парадайзе в ночь на 14 апреля

Турнир UFC 300 пройдет в ночь на 14 апреля на территории спортивного комплекса T-Mobile Arena в Парадайзе, штат Невада (США). Вечер смешанных единоборств начнется с прелимов в 01.00 по московскому времени, основной кард стартует в 05.00 мск. В главном событии вечера за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе подерутся Алекс Перейра и Джамал Хилл. В соглавном событии ивента состоится титульное противостояние китаянок Вейли Жанг и Ян Сяонань.

В прямом эфире трансляцию юбилейного турнира в полном объеме покажет телеканал «Матч! Боец», основной кард можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Следить за поединками можно в официальном приложении UFC Fight Pass.