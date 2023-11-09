Павлович: «Ребята в зале говорят, что настало мое время»

Российский боец Сергей Павлович рассказал о подготовке к поединку с англичанином Томом Аспиналлом.

«В нашем зале добрая и теплая атмосфера. После боя с Кертисом Блейдсом ко мне ребята подходят и тычат: «Your time». Твое время. Только такие разговоры.

Я же здесь не просто так, не отдыхал два года где-то там или чтобы мне вдруг сказали – давай за пояс. Планомерно, ступень за ступенью шел к этому», – приводит слова Павловича MMA.Metaratings.ru.

12 ноября Павлович и Аспиналл проведут поединок в рамках турнира UFC 295 в Нью-Йорке. На счету 31-летнего россиянина 18 побед и 1 поражение в ММА. В активе английского бойца 13 побед и 3 поражения.