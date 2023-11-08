Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:43

Павлович: «Я один из немногих бойцов, которые меньше разговаривают и больше делают»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Первый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Сергей Павлович (18-1) сказал, что он не заглядывает за спину Тома Аспиналла (13-3) и сфокусирован только на бое с ним.

«С кем бы я хотел подраться после Аспиналла? Есть такая хорошая поговорка: не дели шкуру неубитого медведя, — сказал россиянин SHAK MMA. — Сейчас у меня есть бой, у меня все мысли о бое. А после мы будем уже смотреть, что да как.

Как я хочу закончить бой с Аспиналлом? Ты знаешь, я, наверное, один из немногих бойцов, которые меньше разговаривают и больше делают. Поэтому я считаю, что сначала надо сделать дело, а потом о нем рассказывать».

Павлович и Аспиналл подерутся за временный титул чемпиона в тяжелом весе 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Бой станет со-главным событием вечера.

Сергей Павлович
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Аршавин: «Сборная России неинтересна. Матчи не несут спортивного значения»
Эрлин Холанн встречается с футболисткой
Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента России
В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко
Песков сообщил об ответных мерах на передачу активов РФ Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Материалы сюжета: UFC 295 Сергей Павлович — Том Аспиналл: бой за чемпионский пояс
Джуниор дос Сантос: «Павлович — зверь, он очень сильный боец»
Майкл Биспинг: «Аспиналл победит Павловича, и это будет выглядеть легкой победой»
Минаков: «У меня есть уверенность, что Павлович завоюет пояс»
Волков дал совет Павловичу перед боем с Аспиналлом
Прохазка: «UFC должны вернуть бои без ограничений по времени»
Перейра: «Для меня большая честь представлять всех кикбоксеров в ММА»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чейл Соннен назвал бойца, который может опередить Махачева в звании «Боец года»

Майкл Биспинг: «Аспиналл победит Павловича, и это будет выглядеть легкой победой»