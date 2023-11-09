Сехудо рассказал, почему Павлович победит Аспиналла

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) считает, что мощь второго номера рейтинга в тяжелом весе россиянина Сергея Павловича (18-1) нивелирует преимущество четвертого номера рейтинга Тома Аспиналла (13-3) в борьбе и на ногах.

«Тому никогда не проводили тейкдаун. У Сергея тоже неплохая защита от тейкдаунов — 75 процентов. Аспиналл — более разносторонний боец, а у Павловича больше мощи, которая просто снесет любого. И он ударит тебя, если ему представится такая возможность. Том кажется более разносторонним бойцом, и было бы разумно поставить на него, но когда ты имеешь дело с такой силой, которой обладает Павлович, это все меняет. Именно поэтому я ставлю на победу Павловича», — сказал Сехудо на своем YouTube-канале.

Павлович и Аспиналл подерутся за временный титул чемпиона в тяжелом весе 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Бой станет соглавным событием вечера.