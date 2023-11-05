Павлович: «Минус Аспиналла — он много разговаривает. Я не снимался с боев против него»

Британский боец UFC Том Аспиналл сказал неправду, говоря, что россиянин Сергей Павлович дважды снялся с боя против него. Об этом Павлович заявил в интервью «СЭ».

— Ты до этого уже дважды готовился к поединку с Аспиналлом. Вы должны были встретиться то в 2020 году, то в 2021-м. На что обращал внимание при подготовке?

— Как и всех соперников рассматривали, просматривали. Разбирали сильные и старые стороны. Все у нас всегда по плану. Каждого соперника просматриваем, строим под него тактику. Мы полностью знаем его сильные и слабые стороны. Я готов к бою на все 100 процентов. Мы его просмотрели, изучили, все в порядке, все нормально, полностью готов на все пять раундов. Осталось только зайти в клетку, а там уже будем смотреть.

— Что хорошего в Томе?

— Скоростной парень. Умеет бить, бороться, молодой, крепкий.

— А минусы какие?

— Много разговаривает! Он же говорил, что я, оказывается, два раза снимался, убегал.

— Зацепило?

— Нет, не зацепило. Но я никогда не снимался. Или визы не было, или какие-то ковидные истории. Мне кажется, в нашем деле ребята — профессионалы, и понимание совсем другое. У нас нет такого, что кто-то снялся. О другом мысли.

Бой между Павловичем и Аспиналлом состоится 12 ноября рано утром по московскому времени в Нью-Йорке на турнире UFC 295. На кону — титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе.