Левин: «Павлович сказал: «Я вернусь, я у него выиграю»

Российский тренер American Top Team Артем Левин, который секундировал Сергея Павловича в поединке против Тома Аспиналла, рассказал «СЭ» о психологическом состоянии бойца после поражения.

«Безусловно, Сергей расстроен, — сказал Левин «СЭ». — Если мы разбираем ментальную, психологическую точку зрения, то настроен он был позитивно и был уверен в своих силах. Сейчас другая сторона медали, когда что-то складывается не по плану, не так, как он хотел. Это была мечта всей его жизни. Естественно, он расстроен. Но он собран в том плане, что хочет реванш. Понятно, все так говорят после поражения. Как он говорит: «Нужно делать работу над ошибками. Я вернусь, я у него выиграю». Именно непосредственно Аспиналла, никому за спину не смотрит, а хочет именно этого реванша».

На турнире UFC 295 Сергей Павлович проиграл Тому Аспиналлу на второй минуте первого раунда в бою за звание временного чемпиона в тяжелом весе.