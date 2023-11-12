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Сегодня, 12:59

Левин: «Павлович сказал: «Я вернусь, я у него выиграю»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Российский тренер American Top Team Артем Левин, который секундировал Сергея Павловича в поединке против Тома Аспиналла, рассказал «СЭ» о психологическом состоянии бойца после поражения.

«Безусловно, Сергей расстроен, — сказал Левин «СЭ». — Если мы разбираем ментальную, психологическую точку зрения, то настроен он был позитивно и был уверен в своих силах. Сейчас другая сторона медали, когда что-то складывается не по плану, не так, как он хотел. Это была мечта всей его жизни. Естественно, он расстроен. Но он собран в том плане, что хочет реванш. Понятно, все так говорят после поражения. Как он говорит: «Нужно делать работу над ошибками. Я вернусь, я у него выиграю». Именно непосредственно Аспиналла, никому за спину не смотрит, а хочет именно этого реванша».

На турнире UFC 295 Сергей Павлович проиграл Тому Аспиналлу на второй минуте первого раунда в бою за звание временного чемпиона в тяжелом весе.

Сергей Павлович
Том Аспиналл
UFC
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