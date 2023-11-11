12 ноября в США пройдет турнир UFC 295 с боями Павлович — Аспиналл и Прохазка — Перейра

Турнир UFC 295 по ММА пройдет в Нью-Йорке (США) в ночь на 12 ноября на арене «Медисон-сквер-гарден». Вечер смешанных единоборств начнется в 02.00 по московскому времени. «СЭ» публикует расписание и результаты поединков турнира (время начала — московское).

В главном событии UFC 295 за пояс чемпиона в полутяжелой весовой категории сразятся чех Иржи Прохазка и бразилец Алекс Перейра. В соглавном поединке россиянин Сергей Павлович и англичанин Том Аспиналл подерутся за временный титул в тяжелом весе в UFC.

Расписание и результаты боев турнира UFC 295

Ранний предварительный кард

02.00. Деннис Бузукджа (США, 11-3-0) — Джамалл Эммерс (США, 19-7-0): полулегкий вес

02.30. Джошуа Ван (США, 8-1-0) — Кевин Борджас (Перу, 1-0-0): наилегчайший вес

03.00. Джон Кастенада (США, 20-6-0) — Кунг Хо Канг (Южная Корея, 19-9-0): легчайший вес

04.00. Джэрад Гордон (США, 19-6-0) — Марк Мадсен (Дания, 12-1-0): легкий вес

Предварительный кард

04.30. Назим Садыхов (Азербайджан, 9-1-0) — Вячеслав Борщев (Россия, 7-3-0): легкий вес

05.00. Табата Риччи (Бразилия, 9-1-0) — Лупита Годинез (Мексика, 11-3-0): женский минимальный вес

05.30. Стив Эрцзег (Австралия, 5-1-0) — Алессандро Коста (Бразилия, 10-3-0): наилегчайший вес

Основной кард

06.00. Диего Лопес (Бразилия, 22-6-0) — Пэт Сабатини (США, 18-4-0): полулегкий вес

06.30. Мэтт Фревола (США, 11-3-1) — Бенуа Сэн-Дени (Франция, 12-1-0): легкий вес

07.00. Джессика Андрадэ (Бразилия, 24-12-0) — Маккензи Дерн (Бразилия, 13-3-0): женский минимальный вес

07.30. Сергей Павлович (Россия, 18-1-0) — Том Аспиналл (Англия, 13-3-0): тяжелый вес, бой за временный пояс

08.00. Иржи Прохазка (Чехия, 29-3-1) — Алекс Перейра (Бразилия, 8-2-0): полутяжелый вес, титульный бой

Канал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет видеотрансляцию поединков основного карда UFC 295 на ТВ и своем сайте matchtv.ru. Начало — в 06.00 мск. «СЭ» на своем сайте также проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира UFC 295. В сервисе UFC Fight Pass по подписке покажут все бои вечера ММА в США.

Ознакомиться с основной информацией о турнире UFC 295 (интервью, прогнозы, профайлы бойцов) можно по ссылке на сайте «СЭ».