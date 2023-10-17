UFC может разместить цитату Махачева на стене арены в Лас-Вегасе

Глава UFC Дана Уайт заявил, что организация может разместить цитату российского бойца Ислама Махачева на арене в Лас-Вегасе.

11 октября стало известно, что бразильский боец Чарльз Оливейра снялся с боя против Махачева на UFC 294. Его место займет австралиец Александр Волкановски.

Россиянин, комментируя замену соперника, заявил, что звание чемпиона предполагает, что ему все равно, кто стоит против него в октагоне.

«Надо узнать, сделано это уже или нет, но я позвонил своим парням вчера и сказал: «Хочу, чтобы эта фраза Махачева была на стене в Apex. И в Институте UFC тоже! Настолько мне нравится такой подход!» — сказал Уайт на шоу Пэта Макафи.

Махачев и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.