UFC не нашла Роману Долидзе соперника на UFC Fight Night 233

Седьмой номер рейтинга UFC в среднем дивизионе Роман Долидзе (12-2) должен был встретиться с четвертым номером рейтинга Джаредом Каннонье (17-6) 2 декабря на UFC Fight Night 233, но американец получил травму.

При этом матчмейкеры лиги не смогли найти грузинскому бойцу соперника на коротком уведомлении, и поэтому Долидзе не выступит на турнире в декабре. Боец вернется в Грузию, чтобы провести время со своей семьей, сообщает инсайдер Георгий Кокиашвили в соцсети X.

Долидзе в прошлом бою проиграл Марвину Веттори (19-7) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27) на UFC 286. Турнир состоялся 18 марта в Лондоне, Великобритания.