Эдуард Вартанян: «Не понял, почему Царукян победил Оливейру раздельным решением судей»

Российский боец Эдуард Вартанян (25-4) прокомментировал победу Армана Царукяна (22-3) над Чарльзом Оливейрой (34-10).

«Я как минимум ожидал победу, — сказал Вартанян «СЭ». — Я даже сделал ставку. Я увидел то, что ожидал — победу. Просто первый раунд смазанный получился. И, к тому же, я думаю, все оценили волю к победе Армана, потому что даже несмотря на пропущенный, абсолютно нелегитимный удар, он не начал притворяться, что он где-то в пустыне, либо он потерял сознание, как некоторые. Он продолжил дальше сражаться и в конечном итоге уверенно победил.

Я даже не понял, почему дали раздельное решение. Второй, третий раунд он уверенно забрал. Первая половина раунда из-за сабмишна, грубо говоря, за Оливейрой, а другая половина раунда — за Арманом, это не считая нелегитимного удара, которого, кстати, не оценили. Ему сделали замечание, а это грубое нарушение правил. У него должны были балл забрать. Я вообще не знаю, с чем это связано. Рефери обязан был забрать балл, потому что это прямолинейное нарушение правил. И грубое".

Царукян победил Оливейру раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.