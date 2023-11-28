Чемпион UFC Стриклэнд угрожал пистолетом неизвестному. У бойца особенные отношения с оружием

Шон даже в душ ходит с автоматом Калашникова.

Чемпион UFC в среднем весе Шон Стриклэнд не раз заявлял о любви к оружию. Боец всегда держит при себе ружье, и на днях у него, наконец, появилась возможность им воспользоваться. В интернете появился ролик со скрытой камеры, на котором Стриклэнд угрожает пистолетом неизвестному мужчине. Позже американец опубликовал видео у себя на странице и дал ему пояснение.

«Пьяный парень избил девушку, это увидела охрана, он прыгнул в машину и смылся, — написал боец. — Охрана стала его преследовать, он врезался в бордюр, пробил шину, некоторое время ехал на ободе, затем выскочил из машины и спрятался у моего дома. Сначала я подумал, что он хочет угнать мою тачку. Он арестован».

Стриклэнд убежден, что каждый американец должен иметь легальный доступ к оружию для самообороны. Стриклэнд довольно часто поднимает эту тему даже в те моменты, когда это не совсем уместно.

Например, сразу после того как анонсировали его первую защиту титула против Дрикуса Дю Плесси, Шон возмутился местом проведения турнира UFC 297: «Почему Канада?! Жорж Сен-Пьер, это твоих рук дело? Никакого оружия, никакой свободы слова. UFC, вы там издеваетесь?!»

Иногда эта любовь выглядела слегка фанатичной. Например, однажды Стриклэнд снял на видео, как он принимает душ с АК-47 (автоматом Калашникова 1947 года выпуска. — Прим. «СЭ») в руках. Такое девиантное поведение Стриклэнд объяснил так: «Всегда принимайте душ со своим оружием. Вот мой совет. Душ с автоматом — это самая американская вещь. Нет, это не странно». Почему принимать душ с автоматом российского производства — это по-американски, Шон не уточнил.

А на шоу Ариэля Хельвани Шон активно выпытывал у журналиста, почему тот не носит при себе пистолет. «Какой ты американский гражданин? Как у американца может не быть пистолета? Для нормального американца это в порядке вещей, когда он лежит в своей кровати, и тут к нему кто-то врывается в дом, он достает пистолет и простреливает ему нахер грудь. А для тебя нет. Ты не из тех, кто ввалится со своими кентами в бар, покажет [на телевизор] и крикнет: «Смотрите, как этого типа нокаутировали!» В тебе есть аспект бета-самца».

Шон даже вызывал на соревнование по стрельбе Валентину Шевченко. Мини-конфликт начался, когда Стриклэнд негативно высказался о женских боях. Когда ему ответила Шевченко, Шон сообщил, что экс-чемпионка ужасно стреляет, ведь она не только женщина, но еще и русская. Валентина предложила Стриклэнду устроить чемпионат за звание лучшего стрелка в ММА. Стриклэнд и Шевченко проверят меткость, когда у Валентины заживет травма руки. Шон в ответ признал, что высказался слишком грубо, но от соревнования не отказался.