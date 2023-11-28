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Сегодня, 15:15

Чемпион UFC Стриклэнд угрожал пистолетом неизвестному. У бойца особенные отношения с оружием

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Шон Стриклэнд
Шон Стриклэнд.
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Шон даже в душ ходит с автоматом Калашникова.

Чемпион UFC в среднем весе Шон Стриклэнд не раз заявлял о любви к оружию. Боец всегда держит при себе ружье, и на днях у него, наконец, появилась возможность им воспользоваться. В интернете появился ролик со скрытой камеры, на котором Стриклэнд угрожает пистолетом неизвестному мужчине. Позже американец опубликовал видео у себя на странице и дал ему пояснение.

«Пьяный парень избил девушку, это увидела охрана, он прыгнул в машину и смылся, — написал боец. — Охрана стала его преследовать, он врезался в бордюр, пробил шину, некоторое время ехал на ободе, затем выскочил из машины и спрятался у моего дома. Сначала я подумал, что он хочет угнать мою тачку. Он арестован».

Стриклэнд убежден, что каждый американец должен иметь легальный доступ к оружию для самообороны. Стриклэнд довольно часто поднимает эту тему даже в те моменты, когда это не совсем уместно.

Например, сразу после того как анонсировали его первую защиту титула против Дрикуса Дю Плесси, Шон возмутился местом проведения турнира UFC 297: «Почему Канада?! Жорж Сен-Пьер, это твоих рук дело? Никакого оружия, никакой свободы слова. UFC, вы там издеваетесь?!»

Шон Стриклэнд. Шон Стриклэнд не покупает дорогое авто, потому что не хочет, чтобы люди чувствовали себя неполноценными

Иногда эта любовь выглядела слегка фанатичной. Например, однажды Стриклэнд снял на видео, как он принимает душ с АК-47 (автоматом Калашникова 1947 года выпуска. — Прим. «СЭ») в руках. Такое девиантное поведение Стриклэнд объяснил так: «Всегда принимайте душ со своим оружием. Вот мой совет. Душ с автоматом — это самая американская вещь. Нет, это не странно». Почему принимать душ с автоматом российского производства — это по-американски, Шон не уточнил.

А на шоу Ариэля Хельвани Шон активно выпытывал у журналиста, почему тот не носит при себе пистолет. «Какой ты американский гражданин? Как у американца может не быть пистолета? Для нормального американца это в порядке вещей, когда он лежит в своей кровати, и тут к нему кто-то врывается в дом, он достает пистолет и простреливает ему нахер грудь. А для тебя нет. Ты не из тех, кто ввалится со своими кентами в бар, покажет [на телевизор] и крикнет: «Смотрите, как этого типа нокаутировали!» В тебе есть аспект бета-самца».

Шон даже вызывал на соревнование по стрельбе Валентину Шевченко. Мини-конфликт начался, когда Стриклэнд негативно высказался о женских боях. Когда ему ответила Шевченко, Шон сообщил, что экс-чемпионка ужасно стреляет, ведь она не только женщина, но еще и русская. Валентина предложила Стриклэнду устроить чемпионат за звание лучшего стрелка в ММА. Стриклэнд и Шевченко проверят меткость, когда у Валентины заживет травма руки. Шон в ответ признал, что высказался слишком грубо, но от соревнования не отказался.

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