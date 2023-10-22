«До Кро Копа Махачеву, как до Китая раком». Разбираем нокаут с тренером Царукяна

Интервью по итогам победы над Волкановски.

Ислам Махачев (25-1) нокаутировал Александра Волкановски (26-3) ударом ногой в голову и провел вторую подряд защиту титула в легком весе.

Итоги боя и всего противостояния мы подвели с нашим постоянным экспертом, тренером Армана Царукяна Сергеем Торосяном.

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— Все, что я сказал, сбылось?

— Ну почти. Вы говорили, что Волкановски в клинче не сможет его развернуть, но он все-таки развернул.

— Это было начало раунда, он и косой захват не взял, его коронный. Волкановски у сетки прижал и не давал делать подхват. Он стоял ровно, развернулся так, чтобы тот не не мог подхватить под обе ноги.

— А так все по делу говорили. Но все равно неожиданно... ногой вырубить такого бойца.

— На самом деле, этот удар Ислама — классика. Когда ты работаешь с оппонентом в противоположной стойке, если ты левша, а он правша, то в открытой стойке с задней ноги — это самое милое дело посадить оппонента. Это стандарт. Во-первых, Волкановски гораздо ниже ростом, во-вторых, это давно придуманный велосипед, с задней ноги на короткой дистанции хорошо бьют. Банально, на самом деле. И , если ты заметил, в этот раз он ударил внутренний лоукик дальней ногой несколько раз. Волкановски это, наверное, так почувствовал, что не заметил момент перевода на голову. У Волкановски рука, в принципе, стояла на защите, если бы тут работа была в больших перчатках, то большая перчатка перекрывает и макушку тоже. А тонкая перчатка — ты забываешь, пренебрегаешь немного защитой, площадь защиты уже меньше.

Фото AFP

— Почему Волкановски не менял стойки так активно, как в начале первого боя? Когда Ислам начал просаживать ему корпус левой ногой, он же мог поменять стойку, но упорно стоял в правше .

— Во-первых, Волкановски не был в топовой форме физической, и он решил, может быть, пару первых раундов не острить, не выкладываться на полную, чтобы хватило бензина. Он не поднимал так сильно темп, как поднимал в первом бою. Тогда он с первых секунд ринулся в бой и не останавливался до конца. И он не переживал ни за партер , ни за ударку, сразу попер вперед. А здесь он по - любому решил не газовать раньше 3-го раунда.

«Арман бьет левый хайкик лучше, чем Махачев»

— Ислам визуально казался крупнее по сравнению с первым боем?

— Да. И передвижение у него было другое, концентрация была другая. Мы же дрались с Исламом, знаем, когда он в хороших кондициях.

— Все равно удивительно, почему Волкановски опять смог так уверенно бороться с ним в клинче, разворачивать.

— Ислам концентрировался, если ты заметил, на ударах коленями, он много бил ими. Поначалу он хотел разбить и потом побороть. Но чувствительность у Волкановски высокая, высший пилотаж, тут даже ошибки разбирать некорректно. В данном бою и ошибки не было, были четкие действия Махачева. Никто в этом бою не ошибся.

— Волкановски не сломается после такого нокаута? Страшный ведь удар был.

— Да не, ну вы видели, он даже разговаривал как после нокаута этого? Мне кажется, это даже был нокдаун, а не нокаут. Если бы мы считали до 10, как в любительском виде спорта, он бы восстановился и дальше бы подрался успешно. Так что я не считаю это нокаутом. Его повело, он уронил его, но в любительском он бы сто процентов восстановился. Он и здесь уже через пять секунд начал все говорить, поблагодарил всех, четкая, поставленная речь. После нокаута не бывает так.

— Вы сами из т х экв о ндо, как оцените технику левого хайкика Махачева? Люди уже сравнивают этот кик с Кро Копом .

— Да нет, вы ч е. ( С меется . ) До Кро Копа, как до Китая раком . ( С меется . ) Поймите, Кро Коп — это человек, который столько людей положил левой ногой. Ну Махачев один раз уронил Волкановского... Он в этом весе на гнома похож. Ну хайкик хороший, но он далеко не т х эквондист. Бедро он туда не закладывает, он может бить сильнее, если правильнее бить. Носок не тянет. Этого вполне достаточно , чтобы нокаутировать, но если сделать правильно технически, он может бить еще сильнее.

— Арман тоже вырубал с левой ноги. Вы думаете, он получше бьет этот левый хайкик?

— Конечно. Арман левой ногой сто процентов лучше бьет. Вот что-что, а хайкик левой ногой Арман сто процентов бьет лучше. Про борьбу и остальное не хочу говорить, это еще может быть предметом споров и уточнений. За счет техники Арман бьет лучше этот левый хайкик. Левую ногу вообще надо много тренировать, она непредсказуемая. В правше дерешься — надо бить левой передней, в левше — левой задней.

Фото скриншот из трансляции

— А по Арману Махачев сможет попасть этим левым хайкиком? Арман ведь тоже невысокий .

— Арману никогда такая плюха не прилетит, никогда он не попадет по Арману так. Арман не дает такой дистанции, посмотрите его бои, Арман как мячик. Он постоянно двигается, подходит на дистанцию короткую и сразу выходит. Атакует и сбрасывает с линии атаки, он не остается на той дистанции, как Волкановски, где ему Ислам спокойно ударил с левой ноги. На сегодняшний день, я со всей ответственностью заявляю, Арман — это единственный, кто может дать Исламу действительно хороший бой. Я не буду говорить, кто здесь выиграет, но при должной подготовке он даст хороший бой, это будет очень близкий бой.

«Почему Махачев не может подраться с Мухаммадом? Единоверцы? Н о мусульмане и в ММА не должны выступать»

— Ислам хочет подняться в 77 кг. Выиграет ли он у Леона Эдвардса?

— Учитывая опыт Эдвардса, два пятираундовых боя, особенно второй... он был полностью готов к борцу, не давая себя переводить и постоянно расстреливая его на дистанции. У него очень хорошая техника. С Леоном Исламу будет очень сложно - не его весовая, « физика » другая, антропометрия другая. Технически он готов будет защищаться от его борьбы. И на стойке он не уступит. Если Ислам его не переведет, будут очень серьезные проблемы. В этом весе другая « физика » , антропометрия.

— Леон Эдвардс, Белял Мухаммад, Шавкат Рахмонов. Хоть кого-то из них Ислам гарантированно победит?

— Я думаю, Беляла точно победит.

— Но они не будут драться, они единоверцы. Белял уже отмел такой вариант.

— Ну , знаете, я немножко этого не понимаю. Для мусульман вообще запрещено драться в ММА. Если вам запрещено и вы уже нарушаете действующие каноны, то как это мешает вам в спортивном плане выяснять отношения? Мне лично это непонятно. Ну что значит единоверцы? Е сли на Земле останутся только одни мусульмане, тогда вообще некому будет соревноваться. Это плохо звучит, но я это грубо, образно говорю. Спорт должен быть независим от религии, политики и так далее. Два христианина могут побоксировать, но это не значит, что они убивают или воюют. Это состязание, спорт. Единоверцы прекрасно между собой дерутся. Если они вкладывают в эти состязания больший смысл, что это не только спорт , — то это уже другой разговор. Но я считаю, что это только спорт.

Фото AFP

— Н о если вырубить единоверца ногой в голову, это будет смотреться не очень хорошо.

— Ну , знаете, и борьба тоже жестокий вид спорта, где они прогибом втыкают головой, ломают позвоночник , и человек остается инвалидом независимо от вероисповедания. Тысячу раз такое бывает, посмотрите, что на соревнованиях по грэпплингу, забейте в поиск: « т равмы грэпплинг». В ММА ты получаешь иногда гораздо меньше вреда.

— Как вам выступление Хамзата Чимаева? Вроде мощный первый раунд, а потом пошло что-то не то.

— Хамзат Чимаев, мы уже поняли, просаживается. Чем продолжительнее бой, тем каждый раунд у него хуже и хуже. Первый раунд он может забрать у любого.

— Стрикл е нда он победит, учитывая, что Шон никогда не устает?