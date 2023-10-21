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Сегодня, 22:20

Скандал на турнире UFC! Анкалаев хотел подраться с соперником после боя — пришлось вмешиваться Дане Уайту

Отдел единоборств «СЭ»
Бой между Магомедом Анкалаевым и Джонни Уокером был остановлен.
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Бой признали несостоявшимся.

Вечером 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир UFC 294, в главном событии которого Ислам Махачев проведет поединок против Алекса Волкановски. А в главном карде состоялся бой между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Джонни Уокером.

С последнего поединка Анкалаева прошел почти год: в декабре 2022-го он побился с поляком Яном Блаховичем за вакантный титул в полутяжелом дивизионе после того, как титул добровольно оставил Иржи Прохазка. Было похоже, что Магомед выиграл бой, но судьи насчитали ничью, а Дана Уайт был крайне недоволен и Анкалаевым, и Блаховичем. Этой ничьей у Анкалаева прервалась серия из девяти побед подряд, но не проигрывал он по-прежнему давно: с тех пор как попался в треугольник Пола Крэйга.

Джонни Уокер ворвался в UFC так ярко, что все видели в нем чуть ли не альтернативу Конору Макгрегору в полутяжелом весе. Он выдал три очень быстрых нокаута, но затем его самого в первом раунде вырубил Кори Андерсон, после чего у бразильца начались не лучшие дни. Из пяти поединков он победил лишь в одном, однако за последний год выправил ситуацию и к бою против Анкалаева подошел на серии из трех побед подряд.

Шара Буллет, Ислам Махачев, Алекс Волкановски, Хамзат Чимаев. UFC 294 Махачев — Волкановски, бой Чимаева, победы Алискерова и Нурмагомедова в первом раунде: супертурнир в Абу-Даби. Онлайн-трансляция

Бойцы начали поединок с аккуратных обменов редкими ударами. За первую минуту опасным выглядел лишь один из них — хай-кик в исполнении Анкалаева, который все же не дошел до цели. А в начале второй минуты Магомед потряс бразильца джебом, но Уокер устоял на ногах. В середине раунда Джонни пропустил по печени и согнулся — оказалось, он лишь делает вид. В ту же секунду бразилец выпрыгнул с летящим коленом, которое едва не долетело до подбородка Анкалаева. Магомед же зашел за спину сопернику и начал работать коленями у сетки. Один из ударов попал в голову, но в тот момент, когда Уокер тремя точками опирался на канвас.

Джонни взял время, чтобы продолжить. Но врач, который подошел проверить состояние бразильца, спросил у Уокера: «Где ты сейчас находишься?» А боец ответил: «Какой сейчас раунд?» В результате медик остановил поединок. При этом Джонни не выглядел потерянным.

Уокер возмутился и стал рваться в бой. Анкалаев же стал проявлять агрессию в адрес соперника — пришлось вмешаться охране. В клетку поднялся даже Дана Уайт, благодаря чему ситуация немного успокоилась. Поединок был признан несостоявшимся, а Анкалаев не захотел пожимать руку Уокеру и толкнул после того, как Брюс Баффер объявил об исходе.

Джонни Уокер
Магомед Анкалаев
UFC
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