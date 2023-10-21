Вышла под песню «Я русский» и победила американку. Дудакова продолжает заявлять о себе в UFC

Девушка планирует стать чемпионкой за три года.

Вечером 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир UFC 294, в главном событии которого Ислам Махачев проведет поединок против Алекса Волкановски. А в прелимах выступила россиянка Виктория Дудакова, ее соперницей стала представительница США Джин Ю Фрей.

Для 24-летней Дудаковой бой стал вторым в UFC. В дебюте она встретилась с бразильянкой Истелой Нуньес, а бой остановили уже на 35-й секунде после того, как Виктория прошла в ноги соперницы и свалила ее на канвас. Нуньес неудачно приземлилась на руку и заработала жуткий перелом — дебют у россиянки вышел успешным, но смазанным. В UFC Дудакова попала через претендентскую серию Даны Уайта, где одолела другую представительницу Бразилии Марию Силву. К этому поединку Виктория подошла с профессиональным рекордом 7-0.

Соперница Дудаковой Джин Ю Фрей — явная претендентка на увольнение из UFC. В промоушене 38-летняя американка провела семь боев и выиграла только два из них. Сейчас Фрей идет на серии из трех поражений, и у Дудаковой была возможность не только закрепиться в лиге, но и немного подчистить ростер.

В октагон Виктория вышла под песню «Я русский» популярного певца Shaman (в дебюте же она появилась в зале под немецкую группу Rammstein). В первом раунде девушки действовали осторожно: Фрей иногда выбрасывала серии ударов и искала возможность сойтись в клинче, Дудакова чаще работала двойками. В середине пятиминутки Виктория попала сопернице между ног — ей потребовалось некоторое время на восстановление. А за несколько секунд до сирены Виктория уронила соперницу, но добить не успела.

Во втором отрезке Фрей принялась откровенно залеживать Дудакову. В конце раунда Виктория немного поработала в стойке, но в целом американка эту часть боя скорее забрала. В финальном раунде россиянка стала лучше защищаться от проходов в ноги, но в стойке девушки действовали крайне осторожно, почти не нанося ударов. Когда девушки работали в клинче, Дудакова била чаще, но в целом было непонятно, кому отдавать этот раунд. Но все трое судей отдали Дудаковой два раунда из трех. Итог — победа россиянки единогласным решением- 29:28, 29:28, 29:28.