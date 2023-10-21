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21 октября, 23:00

Чимаев с трудом победил экс-чемпиона UFC. В углу Хамзату помогали сыновья Рамзана Кадырова

Чимаев победил Усмана решением судей на турнире UFC 294 в Абу-Даби
Отдел единоборств «СЭ»
Хамзат Чимаев.
Фото AFP
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Чимаев снова выдал нервный поединок.

Вечером 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир UFC 294, в главном событии которого Ислам Махачев встречается с Алексом Волкановски. В соглавном событии вечера состоялся бой Хамзата Чимаева и нигерийца Камару Усмана, который согласился принять поединок за 11 дней до турнира.

Усман заменил бразильца Пауло Косту, который снялся с поединка из-за стафилококковой инфекции в локте, занесенной после недавней операции. Для Камару бой против Чимаева стал первым в среднем весе за всю карьеру. Еще в августе 2022-го Усман был чемпионом UFC в полусреднем дивизионе, но уступил пояс Леону Эдвардсу, а затем проиграл еще и реванш. В первом поединке, когда Эдвардс нокаутировал Усмана хай-киком, прервалась серия нигерийца из 15 побед подряд.

Чимаев не выходил в октагон больше года. Последний его поединок состоялся в сентябре 2022-го — тогда он тоже подрался не с тем соперником, который планировался изначально. Только бой с Нейтом Диазом сорвался по вине Хамзата, который провалил весогонку. В UFC нашли выход из ситуации и перетасовали весь кард: в итоге Чимаев в первом раунде задушил Кевина Холланда, а Диаз разобрался с Тони Фергюсоном.

На первых же секундах Чимаев прошел Усману в ноги и начал тащить его подальше от сетки. Нигериец беспомощно цеплялся за рабицу и не понимал, как защищаться от такого напора. Хамзат постепенно зашел за спину, а затем залез в бэк-маунт, откуда набрасывал удары. Усман вжал голову в плечи и не делал ничего, чтобы улучшить свое положение. Когда Камару попытался встать, Чимаев навис на нем рюкзаком и накинул удушение, но нигериец сделал слэм, опрокинув соперника на канвас. Это помогло спастись от быстрого финиша.

Шара Буллет, Ислам Махачев, Алекс Волкановски, Хамзат Чимаев. UFC 294 Махачев — Волкановски, Чимаев победил Усмана, скандал в поединке Анкалаева: супертурнир в Абу-Даби. Онлайн-трансляция

Почти весь второй раунд прошел в стойке, где оба бойца действовали настолько осторожно, что публика начала недовольно гудеть. Чимаев даже не пытался пройти в ноги, но и в стойке не активничал, иногда пропуская неплохие удары от Усмана. Только за 40 секунд до сирены Хамзат попытался оформить тейкдаун, но попал в гильотину от нигерийца, из которой довольно быстро выбрался. Раунд на этом закончился. Если первый можно смело считать как 10-8 в пользу Чимаева, то этот с минимальным преимуществом забрал Усман. В углу Чимаева находились сыновья Рамзана Кадырова, Ахмад и Эли. Один из них посоветовал Хамзату больше бороться.

На старте третьего раунда Хамзат последовал совету и полетел в ноги соперника, но Камару без проблем увильнул от прохода. После второй проваленной попытки тейкдауна бойцы начали рубиться, и тут Усман имел серьезное преимущество. В середине отрезка Чимаев все же перевел бой вниз и из позиции халф-гарда начал контролировать соперника. Усман накидывал удары снизу, а Чимаев отвечал тем же и готовил удушение Д'Арсе, но нигерийцу удалось подняться и зарубиться напоследок.

Мнения судей разделились: двое отдали победу Хамзату Чимаеву, а третий увидел ничью. Чимаев победил Усмана решением большинства судей — 29:27, 29:27, 28:28. Но непонятно, что произошло бы в пятираундовом поединке. Не исключено, что чеченский боец просел бы, а нигериец, наоборот, только прибавил.

Камару Усман
Хамзат Чимаев
UFC
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