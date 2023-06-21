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Сегодня, 12:17

Девушка Неймара озвучила условия, при которых игрок может ей изменять

Неймар и Бруна Бьянкарди.
Фото Соцсети
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Девушка Неймара — Бруна Бьянкарди — озвучила условия для измен игрока. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Em Off, форвард «ПСЖ» должен быть осторожен во время отношений с другими девушками.

Уточняется, что игрок должен использовать презервативы, ему также запрещено целовать партнерш в губы.

По данным издания, Неймар может флиртовать и заниматься сексом с другими женщинами, несмотря на отношения с Бьянкарди.

Пара недавно подтвердила, что они ждут ребенка, который станет для Неймара вторым.

Источник: Daily Mail
Неймар Сантос
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