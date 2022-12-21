Фирменный жест, стейк с сусальным золотом, фото с Роналду и Кокориным: главное о турецком мяснике Нусрете Гекче

Кто из спортсменов посещал рестораны назойливого шеф-повара.

Нусрет Гекче — турецкий мясник, прославившийся в соцсетях под псевдонимом Salt Bae благодаря своим видео, на которых он разделывает мясо и солит его необычным образом.

Симона Байлз и Нусрет Гекче. Фото Getty Images

На этот раз он нарвался на волну критики, и все из-за своего нахального поведения на праздновании чемпионства сборной Аргентины. После финального матча ЧМ в Катаре турок вышел на поле и стал навязчиво приставать к триумфаторам турнира. Нусрет трогал Кубок мира, «посыпал» его солью, погрыз золотую медаль и настойчиво просил победителей о совместных фотографиях. Не удалось избежать снимка с турецким мясником и Лионелю Месси, которого Гекче донимал больше всех. Сколько Лео ни отмахивался от настойчивых просьб о фото, ускользнуть от турка у него не получилось.

Нусрет Гекче и Лионель Месси. Фото Соцсети

Нусрет Гекче с Кубком мира. Фото Getty Images

Стоит отметить, что у знаменитого шефа уже есть фотография с капитаном аргентинской сборной. Лионель посещал его ресторан в компании Поля Погба, и футболисты сфотографировались втроем с мясным маэстро.

Лионель Месси, Нусрет Гекче и Поль Погба. Фото Соцсети

У Гекче несколько стейк-хаусов и бургерных в городах Турции, а также в Абу-Даби, Дубае, Майами и Нью-Йорке. Основное блюдо ресторанов — это мясо, приготовленное различными способами. В меню есть и ребрышки, и отбивные, и даже стейк из мраморной говядины, покрытый 24-каратным съедобным сусальным золотом стоимостью 340 долларов за порцию. Такая цена шокировала пользователей соцсетей, однако это не мешает заведению притягивать многочисленных гостей со всего мира, желающих отведать так называемый «Золотой томагавк».

Нусрет Гекче. Фото Соцсети

Нусрет Гекче. Фото Соцсети

Рестораны турецкой звезды привлекают многих знаменитостей возможностью не только продегустировать его блюда, но и посолить мясо его фирменным жестом. Как правило, после подачи приготовленных стейков на стол сам шеф-повар дает гостям попробовать кусочек прямо с ножа.

Нусрет Гекче и Джанни Инфантино. Фото Соцсети

Нусрет Гекче и Конор Макгрегор. Фото Соцсети

Хоть Нусрет и не имеет прямого отношения к футболу, кое-какая связь со спортом у него есть. Дело в том, что турецкий мясник обожает фотографироваться со всеми почетными гостями своих ресторанов, в том числе и со спортсменами. А сами футболисты — довольно частые гости его стейк-хаусов. В богатой фотоколлекции есть снимки с Килианом Мбаппе, Неймаром, Криштиану Роналду, Лукой Модричем, Джанни Инфантино, Дэвидом Бекхэмом и другими знаменитостями.

Нусрет Гекче и Криштиану Роналду. Фото Соцсети

Дэвид Бекхэм и Нусрет Гекче. Фото Соцсети

Лука Модрич и Нусрет Гекче. Фото Соцсети

Нусрет Гекче и Карим Бензема. Фото Соцсети

Диего Марадона и Нусрет Гекче. Фото Соцсети

Килиан Мбаппе, Нусрет Гекче и Неймар. Фото Соцсети

Нусрет Гекче и Килиан Мбаппе. Фото Соцсети

Отметились визитами не только звезды мирового футбола, но и игроки и тренеры из клубов РПЛ. Александру Кокорину повезло посолить мясо по методу шефа, когда он пришел продегустировать кулинарные шедевры в компании с партнерами по «Спартаку». Довелось встретить турецкого ресторатора и Валерию Карпину с женой Дарьей, а также Квинси Промесу и Игорю Дивееву.

Нусрет Гекче и Александр Кокорин. Фото Global Look Press

Нусрет Гекче и Александр Кокорин. Фото Global Look Press

Айртон и Нусрет Гекче. Фото Global Look Press

Нусрет Гекче и Доменико Тедеско. Фото Global Look Press

Игроки «Спартака» и Нусрет Гекче. Фото Global Look Press

Нусрет Гекче и Квинси Промес. Фото Соцсети

Нусрет Гекче и Валерий Карпин с супругой Дарьей. Фото Соцсети