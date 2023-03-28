Глава ОКР Поздняков назвал дискриминацией позицию МОК по недопуску команд из России

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение исполкома МОК о недопуске российских и белорусских спортсменов в командные международные соревнования.

«Дискриминация не просто по паспорту, но и по видам спорта, которые они представляют. Такой подход противоречит Олимпийской хартии и любым общепринятым нормам», — сказал Поздняков.

Ранее МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в командных видах спорта, а отдельных спортсменов — только как нейтральных атлетов при условии неподдержки СВО и отсутствия связи с военными структурами.