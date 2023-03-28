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Глава ОКР Поздняков отреагировал на то, что МОК отложил решение о допуске россиян на Олимпийские игры в Париже

Артем Бухаев
Корреспондент
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Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал итоги исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

«Непоследовательность? Вопрос об участии россиян в Олимпийских играх изначально не планировался к рассмотрению. Планировалось, что рассмотрят вопрос о международных стартах. МОК выполнил свою задачу, он признал ошибочность своих действий.

Учитывая тот факт, что исполком МОК отложил принятие решения об участии наших спортсменов в Олимпийских играх, мы будем осуществлять мониторинг действий международных спортивных федерации в отношении допуска россиян к участию в соревнованиях", — сказал Поздняков.

Ранее глава МОК Томас Бах сообщил, что исполком отложил решение по участию российских спортсменов в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх-2024 в Париже.

Станислав Поздняков
Томас Бах
МОК
ОКР
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