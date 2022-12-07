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Олимпиада

Сегодня, 22:02

Роднина — о заявлении Позднякова по подготовке к Олимпиаде: «Слава Богу, что есть стратегия. И не одна, а целых две»

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Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление президента ОКР Станислава Позднякова о вариантах возвращения российских спортсменов на международную арену.

ОКР рассматривает два варианта: участие в Играх 2024 года и полноценное возвращение не раньше 2026 года.

«Мы видим, что меняется какая-то ситуация. Наверно, если есть стратегия, значит, Поздняков знает, о чем говорит. Я не член национального Олимпийского комитета, поэтому об их стратегиях ничего не знаю. Но если говорят, что стратегии есть, и даже не одна, а целых две, то слава Богу», — сказала Роднина «СЭ».

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать россиян к участию в соревнованиях. 5 декабря исполком МОК снова продлил отстранение.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Исполком ОКР. Исполком ОКР утвердил Стратегию развития организации до 2028 года

Олимпиада
Ирина Роднина
Станислав Поздняков
ОКР
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