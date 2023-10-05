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Олимпиада

Сегодня, 13:30

Поздняков назвал неприемлемым призыв Украины к допуску российских спортсменов на правах беженцев

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на призыв украинцев включить российских спортсменов в команду беженцев.

«Это заявление неприемлемо. Самое главное, что есть старинная мудрость: не рой другому яму, сам в нее попадешь. Хочу предостеречь от такого рода предложений, чтобы самим не оказаться в этой команде», — сказал Поздняков.

На Международном форуме спортсменов в Лозанне, который прошел 1-2 октября, представители Украины призвали допускать российских спортсменов на международные соревнования только на правах беженцев.

Олимпиада
Станислав Поздняков
ОКР
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