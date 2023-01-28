Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что российские и белорусские спортсмены могли бы выступить на Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Отстранение спортсменов из-за их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии. Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы соревноваться под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Мы знаем точку зрения Украины, которая не только хочет изолировать Россию как государство, но и хочет полностью изолировать всех россиян. Отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путем исключения», — приводит слова Баха Spiegel.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин высказал мнение, что определять для российских спортсменов особые условия для участия в международных соревнованиях — недопустимо.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.