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Олимпиада

Сегодня, 11:03

Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов

Виталий Косик
Корреспондент
Томас Бах.
Фото Global Look Press
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что российские и белорусские спортсмены могли бы выступить на Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Отстранение спортсменов из-за их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии. Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы соревноваться под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Мы знаем точку зрения Украины, которая не только хочет изолировать Россию как государство, но и хочет полностью изолировать всех россиян. Отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путем исключения», — приводит слова Баха Spiegel.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин высказал мнение, что определять для российских спортсменов особые условия для участия в международных соревнованиях — недопустимо.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Олимпиада
Томас Бах
МОК
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