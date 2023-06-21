Роднина — о расследовании МОК в отношении Тарпищева и Исинбаевой: «Уже не знают, как от нас избавиться!

Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала корреспонденту «СЭ» новость о проведении МОК расследования в отношении членов организации Елены Исинбаевой и Шамиля Тарпищева на их причастность к вооруженным силам РФ.

«У Тарпищева, по-моему, уже срок членства подходит к концу. Исинбаева была включена в 2016 году. Она и так бы уходила в 2024 году. Не думаю, что это уменьшит наше влияние. Исинбаева в комиссии спортсменов. Даже если она имеет право голосовать, правда, я не совсем в курсе, как это происходит, два голоса при общем сговоре мало на что могут повлиять. Они уже не знают, как от нас избавиться!

Давайте честно, Тарпищев без английского языка. Если что-то он и может говорить, то только со своим переводчиком. Вопрос как переведут, меньше коммуникации. Это уже санкции под номером десять. То говорят про статус беженцев. Ну как? Самая большая страна в мире, и мы беженцы. Они показывают свою бурную деятельность", — сказала Роднина «СЭ».

Тарпищев является членом Международного олимпийского комитета с 1996 года. Исинбаева вступила в организацию в 2016 году.