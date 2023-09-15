Поздняков: «Мы регулярно общаемся с главами международных федераций»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о взаимодействии с представителями международных федераций.

«Мы регулярно общаемся с главами международных федераций. Детали этого я не могу раскрывать. Последний раз, когда я общался с Бахом? В декабре прошлого года на Олимпийском саммите», — сказал Поздняков «СЭ».

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.